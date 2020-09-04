Обматерившую полицейского женщину осудят в Челябинске

В пьяном виде она пыталась купить билет на автобус.

Послушать 00:00

Челябинку осудят за оскорбление представителя власти. Женщина обматерила полицейского после того, как не смогла купить билет на автобус. Сам эпизод произошёл 5 мая этого года, около 16:00 на автовокзале «Юность».



Обвиняемая хотела уехать в Октябрьский район вместе со своим гражданским мужем. Как рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре региона, в момент совершения правонарушения женщина, была пьяной, как и её спутник.

«Гражданка стала выражаться нецензурными словами. В последующем на место прибыли сотрудники полиции и попытались пресечь данное правонарушение. Обвиняемая, недовольная законными действиями сотрудников правоохранительных органов, публично нецензурно оскорбила их в помещении автовокзала», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила в отношении женщины обвинительное заключение по статье «Оскорбление представителя власти» уголовного кодекса России. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Отметим, обвиняемая признала свою вину. Согласно уголовному кодексу ей грозит денежный штраф, либо обязательные или исправительные работы.