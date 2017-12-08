/ Областной суд снизил бизнесмену наказание за надругательство над девочкой в драмтеатре

Вместо 12 лет за решеткой Александру Афонину придется пробыть в заключении 8.

Сегодня, 7 декабря, челябинский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора одного из промышленных предприятий города Александра Афонина. Мужчина обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера над 7-летней девочкой из танцевальной школы во время концерта в челябинском театре драмы. Ранее районный суд приговорил Афонина к 12 годам колонии строгого режима.



Судебная коллегия областного суда по уголовным делам, применив положение статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление», снизила осужденному срок наказания до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Было также отмечено, что приговор обжаловал сам осужденный, отрицавший свою вину. Его адвокаты просили полностью оправдать Александра Афонина.



Напомним, в декабре 2015 года следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего челябинца. Директор одного из предприятий города Александр Афонин подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, инцидент произошел в одном из театров города. Жертвой стала 7-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Позже супруга подозреваемого в надругательстве над ребенком организовала петицию с требованием снять обвинения. Подробности этой шокирующей, но не простой истории читайте на нашем сайте в разделе «Хронология».



