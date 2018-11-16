/ Индекс социального самочувствия россиян увеличился на три пункта

Зато будущее они видят менее благополучно.

По данным ВЦИОМ, индекс социального самочувствия Россиян вырос с 60 до 63 пунктов, сообщает газета «Известия».

58% респондентов ответили, что жизненная ситуация их «вполне устраивает». Еще 21% «вполне устраивает» то, что происходит, и лишь 16% недовольны тем, как идут дела.

Также респонденты оценили экономическую ситуацию в стране. 57% — считают ее средней, 21% — плохой, и только 13% — что экономика страны в хорошем состоянии.

Итоги исследования могут быть связаны и с пенсионной реформой, тема которой долгое время преобладала в информационной повестке. Также влияют на ситуацию рост цен на топливо и некоторые шаги, которые предпринимает правительство. — прокомментировал политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Эксперты считают, что для того, чтобы улучшить настроение населения, необходимы позитивные новости.