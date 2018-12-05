Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.45 +0.16 75.66 +0.27
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 16:20
Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год
Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
/ Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей

Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей

Бард поддерживает талантливую молодежь, попавшую в трудную жизненную ситуацию.
сегодня в 17:14
  |  Культура

Бард из Челябинска Олег Митяев активно развивает талантливых детей и молодежь. С декабря 2010 года он поддерживает юных южноуральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, в фонде своего имени. Недавно проект назвали лучшим на Всероссийском конкурсе социальных инноваций и качества услуг «Всё лучшее — детям!», организованном Общественной палатой. Кроме того, Олег Митяев стал председателем оргкомитета международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карта-2018».

В ноябре 2018 г. в Красногорске и Москве состоялся финал IХ международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета-2018». В этом году он прошел в рамках еще более масштабного мероприятия — фестиваля «Юность и молодость России», инициированного Президентом Владимиром Путиным и приуроченного к 80-летию со дня рождения В.Высоцкого. В этом национальном проекте приняли участие молодые барды из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Монголии и Экваториальной Гвинеи в возрасте от 9 до 25 лет. — рассказали сайту «Первый областной» представители барда.

Ассоциация «Все настоящее детям», которая проводила фестиваль, тоже помогает детям в трудной жизненной ситуации с 2012 года.

Общество
Челябинский проект Олега Митяева назвали лучшей социальной инновацией
26.10.2018
Челябинский проект Олега Митяева назвали лучшей социальной инновацией
Культура
Олег Митяев поблагодарил губернатора Челябинской области за помощь в организации «Ильменки»
  
18.06.2018
Олег Митяев поблагодарил губернатора Челябинской области за помощь в организации «Ильменки»
Культура
Смотрите прямую трансляцию концерта Олега Митяева
16.06.2018
Смотрите прямую трансляцию концерта Олега Митяева
Культура
Оренбуржское бардовское трио покорило Олега Митяева через Интернет
15.05.2018
Оренбуржское бардовское трио покорило Олега Митяева через Интернет
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России
сегодня в 19:56
Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России
Происшествия
В одном из домов Магнитогорска загорелся лифт
сегодня в 19:32
В одном из домов Магнитогорска загорелся лифт
Общество
«Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков
сегодня в 18:45
«Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков
Хоккей
3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала
сегодня в 18:33
3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала
Хоккей
Усилия Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от досадного поражения
сегодня в 18:11
Усилия Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от досадного поражения
Общество
Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области
сегодня в 17:48
Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области
Хоккей
Два голевых паса Артемия Панарина не спасли «Коламбус» в голевой перестрелке с «Калгари»
сегодня в 17:19
Два голевых паса Артемия Панарина не спасли «Коламбус» в голевой перестрелке с «Калгари»
Культура
Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей
сегодня в 17:14
Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6