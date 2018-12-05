/ Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей

Бард поддерживает талантливую молодежь, попавшую в трудную жизненную ситуацию.

Бард из Челябинска Олег Митяев активно развивает талантливых детей и молодежь. С декабря 2010 года он поддерживает юных южноуральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, в фонде своего имени. Недавно проект назвали лучшим на Всероссийском конкурсе социальных инноваций и качества услуг «Всё лучшее — детям!», организованном Общественной палатой. Кроме того, Олег Митяев стал председателем оргкомитета международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карта-2018».

В ноябре 2018 г. в Красногорске и Москве состоялся финал IХ международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета-2018». В этом году он прошел в рамках еще более масштабного мероприятия — фестиваля «Юность и молодость России», инициированного Президентом Владимиром Путиным и приуроченного к 80-летию со дня рождения В.Высоцкого. В этом национальном проекте приняли участие молодые барды из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Монголии и Экваториальной Гвинеи в возрасте от 9 до 25 лет. — рассказали сайту «Первый областной» представители барда.

Ассоциация «Все настоящее детям», которая проводила фестиваль, тоже помогает детям в трудной жизненной ситуации с 2012 года.