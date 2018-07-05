/ Митинг против роста пенсионного возраста снова провалился в Челябинске

Участников оказалось меньше, чем заявлялось.

Челябинцы повторно вышли на городские улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы. В этот раз митинг решили провести не в сквере Колющенко, а возле ледовой арены «Трактор». Даже несмотря на отсутствие важной игры на Чемпионате мира по футболу (сборная России выйдет на поле только в эту субботу), акция протеста не собрала должного количества участников. О своей позиции заявили только 800 человек.

При этом россияне изначально демонстрировали низкий уровень недовольства реформами пенсионного законодательства. Это значит, что представители молодого поколения понимают необходимость изменений.

По результатам опроса ФОМ, 43% граждан России выражали готовность принять участие в акциях протеста, если таковые состоятся. Только 38% жителей городов-миллионников поддерживали организаторов митинга. В большинстве это мужчины и женщины от 40 до 60 лет. — сообщал Фонд общественное мнение.

Напомним, в прошлые выходные по всей России прошел митинг, участники которого просили не рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако протестующих было мало, хотя акцию согласовали власти, — всего 400 человек. Численность создали также представители оппозиции и противники строительства ГОКа возле Челябинска. Они заявляли, что участников в 5 раз больше.