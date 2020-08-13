Корреспонденты медиахолдинга ОТВ стали лауреатами региональных конкурсов

Жюри выделило работы Владислава Чухрова и Ивана Сухоносова.

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Два корреспондента медиахолдинга ОТВ, журналисты Владислав Чухров и Иван Сухоносов, были отмечены на конкурсах областного союза журналистов и общероссийского народного фронта. Итоги соревнований опубликовали в региональном СЖР.



Владислав Чухров стал дипломантом конкурса союза журналистов в номинации на лучшее журналистское произведение 2020 года. Работу корреспондента ОТВ отметили среди 655 материалов, вышедших в печати, Интернете, на радио и телевидении

«Среди победителей и дипломантов журналисты Челябинской области. Дипломант: Чухров Владислав Вячеславович, корреспондент телекомпании ОБЛ-ТВ, город Челябинск, Челябинская область, за материал „Война за Мир“»,— рассказали в региональном союзе журналистов.

В восьмёрку южноуральских журналистов попал Иван Сухоносов. Корреспондент медиахолдинга ОТВ был отмечен на конкурсе общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

«Лауреаты получат персональные денежные премии в размере 100 тысяч рублей за новостной репортаж и 200 тысяч рублей за специальный репортаж-расследование. Сухоносов Иван Владимирович — „Общественники выявили новые недостатки в работе „Нижавтодорстроя““. Как сообщают организаторы конкурса, в ближайшие дни всем лауреатам конкурса будут отправлены электронные письма с дополнительной информацией», — добавили в СЖР.

Отметим, что медиахолдинг ОТВ регулярно получает награды и выходит в финалы всероссийских и международных конкурсов. Сегодня, 13 августа, промо программы «Свободный лёд» стало финалистом международного конкурса «МедиаБренд-2020». Ещё одна крупная победа журналистов ОТВ случилась в 2019 году. Корреспондент телеканала Маргарита Хижняк выиграла статуэтку «Тэффи. Регион» в номинации «Репортер».