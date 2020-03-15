Сотрудница банка расплатилась в магазине Южноуральска поддельной банкнотой

Подделку обнаружили продавцы.

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В Южноуральске Челябинской области женщина расплатилась в магазине поддельной купюрой. При этом она была осведомлена о фальшивке. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

40-летняя работница кредитной организации в городе Троицке во время исполнения своих обязательств получила деньги, среди которых была и поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей. Обнаружив фальшивую банкноту, женщина почему-то решила оставить её себе, хотя была обязана сообщить об этом сначала вышестоящему руководству, а затем в полицию.

После этого, отправляясь в магазин в Южноуральске, женщина расплатилась за покупки именно этой банкнотой, но продавцы обнаружили подделку и сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

«Женщина задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России „Южноуральский“. По факту сбыта поддельной купюры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ „изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг“»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы.