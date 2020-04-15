Множество зараженных коронавирусом болеют им без клинических симптомов

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что множество зараженных коронавирусной инфекцией переносят заболевание без клинических симптомов. Выступление прошло в эфире «Первого канала».

«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире, — тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением. И в том числе почти 30%, это 21 102 человека из общего числа заразившихся», — сообщила Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, большая часть регионов России готовы для того, чтобы оказать помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией.