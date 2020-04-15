Безвозмездную финансовую помощь окажет государство малому и среднему бизнесу

Средства будут рассчитываться, исходя из количества сотрудников компании.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам и правительству, с заявлением о том, что государство поддержит малый и средний бизнес. Безвозмездную финансовую помощь предприятия смогут направить на решение насущных проблем.

«Принято решение предприятиям малого и среднего бизнеса предоставить дополнительно к уже существующим мерам поддержки прямую безвозмездную помощь от государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату заработных плат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться с учетом численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12130 рублей на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.

У компаний должна быть возможность быстро и удобно подать обращение за помощью, в том числе и дистанционно, чтобы избежать очередей.

Единственное условие для данной выплаты — сохранение штата до 90% от количества сотрудников на 1 апреля 2020 года.