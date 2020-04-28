Сотрудников «скорой» с профессиональным праздником поздравили руководители Челябинской области

Они находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом.

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Абсолютно все медицинские работники сейчас находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией. На их плечи легли тяжелые испытания. И сегодня все понимают важность врачей в это непростое время.

Работники «скорой» первыми вступают в борьбу с COVID-19. Сегодня, 28 апреля, они отмечают свой профессиональный праздник — День работников скорой медицинской помощи.

Им, к сожалению, сегодня не до праздника. Поэтому первые руководители Челябинской области, а также просто известные люди Южного Урала записали видео с поздравлением, в котором прочитали стихи. Инициаторами создания небольшого ролика стала редакция программы «Наше утро» на ОТВ.

Не забыли руководители сделать это отдельно, в своих социальных сетях. К примеру, поздравительный пост опубликовала мэр Челябинска Наталья Котова.

«Как всегда, вы первые приходите на помощь челябинцам, без праздников и выходных, круглосуточно и ежедневно. Сейчас, когда на ваших плечах лежит немыслимая нагрузка, вы продолжаете с честью исполнять свой долг, подчас, подвергая свои жизни опасности. Благодарю каждого из вас за работу, за самоотдачу и верность профессии», — поделилась челябинская градоначальница.

Обратился ко всем работникам скорой медицинской помощи и губернатор Челябинская области Алексей Текслер.

«Хочу обратиться к врачам, фельдшерам, медсестрам, диспетчерам и водителям. Без вашей каждодневной, трудной и порой опасной работы сложно себе представить нашу жизнь. Вы всегда рядом и первыми приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Ваши действия помогают выиграть те самые золотые минуты, от которых подчас зависит жизнь человека. Мы благодарны за ваше служение людям. Желаю вам сил, счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья», — поздравил глава региона.

Редакция «Первого областного» также говорит всем сотрудникам «скорой»: «Спасибо!». По возможности призываем всех южноуральцев продолжать находиться на самоизоляции, ведь именно такая мера облегчит работу всем медицинским работникам и не даст распространиться коронавирусу в еще больших масштабах.