Более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на допвыплаты медицинскому персоналу

Те, кто работает непосредственно с коронавирусной инфекцией получат специальную федеральную выплату.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к главам субъектов РФ сегодня, 8 апреля. В своем обращении президент подчеркнул, что из федерального бюджета будет направлено более 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинскому персоналу.

Также установлена дополнительная федеральная выплата. Медицинские работники будут получать ее три месяца, начиная с апреля.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — сообщил Владимир Путин.

Кроме того, президент предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, которые работают на передовой.