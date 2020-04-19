18 тонн медицинского инвентаря доставили из КНР для Челябинской и Свердловской областей

Средства индивидуальной защиты распределят поровну между регионами.

Послушать 00:00

В ночь на 19 апреля в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» приземлился чартерный рейс с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией из КНР. Самолёт доставил около 18 тонн груза, который распределят между Челябинской и Свердловской областями.

«Чартерный рейс с гуманитарной помощью Русской медной компании (АО „РМК“) и Фонда святой Екатерины доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4 тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов — всего более 2,16 миллиона изделий»,— рассказали в Общественном фонде святой Екатерины.

Сообщается, что это уже третий рейс из четырёх, который доставляет медицинский инвентарь. Средства на его приобретение Фонду святой Екатерины выделил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

«Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Оба региона получат одинаковое количество изделий. Распределение гуманитарной помощи в регионах организуют областные власти»,— добавили в Фонде.

Известно, что предыдущие партии средств защиты, которые доставили два первых рейса, уже распределены по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала и используются медработниками.