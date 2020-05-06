Врачи «скорой» рассказали о работе в режиме пандемии коронавируса

90 процентов вызовов — больные COVID-19.

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Врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, сейчас на «передовой». На них ложится вся основная нагрузка. Но при этом надо также не забывать и о фельдшерах скорой помощи, из которых были сформированы специализированные инфекционные бригады, работающие с ковидными пациентами.

Медики одной из таких бригад, а именно № 240, организованной 21 марта на базе подстанции № 2 города Челябинска, поделились, что 90 процентов от всех вызовов у них — больные с положительным тестом на COVID-19.

«Все пациенты либо с бессимптомной, либо осложненной пневмонией. Вызовы занимают большое количество времени — от двух до четырех с половиной часов», — поделился Владислав Юлдашев, фельдшер СМП в составе специализированной инфекционной бригады №240.

Врачи отметили, что все они большую часть смены проводят в средствах индивидуальной защиты. Первое время им было непривычно, но в данный момент адаптация прошла, и работа идет в прежнем режиме.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер от своего имени и имени всех жителей региона поблагодарил медработников за их отвагу.

Напомним, на сегодняшний день, 6 мая, в Челябинской области зафиксировано 855 случаев заражения COVID-19. Вылечилось 124 человека, умерло 8.

Также с 6 по 11 мая в регионе вводится рекомендательный масочный режим. С 12 мая он станет обязательным.