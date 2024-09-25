Сотрудников сайта 1obl. ru наградили благодарственными письмами губернатора Челябинской области

Вручение прошло на фотовыставке «Призма 15/90»

Сегодня, 25 сентября, журналисты, фотографы и корректоры сетевого ресурса 1obl. ru получили благодарственные письма губернатора Челябинской области. Награждение прошло в семейной атмосфере на выставке «Призма 15/90», которая посвящена 15-летию медиахолдинга ИА «Первое областное» и 90-летию региона.









Благодарственные письма за добросовестную и ответственную работу получили редакторы Ирина Голлай, Константин Бабушкин, главный редактор Анна Титова (находится в декретном отпуске), корректор Татьяна Орешкина, фотограф Олег Каргаполов и программист технической службы медиахолдинга «Первый областной» Николай Платонов.





Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь отметил, что правительство региона и «Первый областной» связывает многолетняя история совместной работы.

«Это совместные выезды, материалы, мероприятия. Когда проходишь этот путь, то уже с людьми работаешь совершенно по-другому. Вас уже связывает нечто общее, большое и важное. И в данном конкретном случае это, конечно, любовь к Челябинской области, к ее жителям, необходимость работать на благо Челябинской области», — сказал Сергей Зюсь.

Журналисты могут не есть, не спать, находится на выездах и мало проводить время с семьей. Все ради того, чтобы рассказать о чьей-то истории. Чтобы в конечном итоге постараться что-то поменять в жизни в лучшую сторону.

«За каждым материалом стоит судьба человека. И это никогда не бывает просто»,— сказал спикер.





Чтобы рассказать непростую историю, не обязательно быть крутым журналистом, призналась Ирина Голлай. Достаточно заметить ситуацию, которая требует сочувствия, мимо которой невозможно пройти.

«На нашем сайте мы рассказываем истории жителей нашей области, которым нужна помощь в преодолении какой-то трудной жизненной ситуации. Они не только легко пишутся, но и с большим интересом читаются. И самое главное, публикации нашего сайта зачастую помогают изменить жизнь нашего героя — сделать ее легче, лучше», — добавила Ирина.





Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова отметила, что пришла на выставку уже в третий раз.

«Первый раз выставку открывал Алексей Леонидович Текслер. Это было очень волнительно. Насколько я знаю, ему все понравилось. Через несколько дней я пришла сюда с семьей и уже под другим углом посмотрела на фото, уделили время интерактиву, посмотрели фильм про наших фотографов. Все раскрывается более многогранно и иначе, когда удается замедлиться в нашем суетном мире», — сказала Анна Воронова.





Она поблагодарила за высокую оценку сотрудников ИА «Первое областное».

Посмотреть на фотовыставку и поздравить с наградами пришли близкие сотрудников 1obl.ru. Специально для них провели подробную экскурсию с рассказом о кадрах и тем, какая за ними стоит работа. Дети признались, что гордятся своими родителями и рассказывают об этом в школе.

«Сегодня было много гостей, наших коллег с малышами, с детьми. Было очень атмосферно и здорово», — отметила после экскурсии Анна Воронова.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.