/ Борис Дубровский поздравил сотрудников «Маяка» с юбилеем предприятия

Коллективу пожелали новых трудовых свершений.

Сегодня, 19 июня, «Производственное объединение „Маяк“» в Озерске отмечает 70-летие. С юбилеем атомщиков поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Коллектив предприятия обладает уникальными компетенциями, знаниями и настоящими производственными тайнами. Мы гордимся, что именно здесь, на Южном Урале, атом встал на службу нашей стране. Наши учены с нуля создали передовые технологии, которые стали основой отечественной атомной промышленности. За 70 сформировалось несколько поколений атомщиков, где каждый человек — на вес золота. Маяк был и будет гордостью Челябинской области и всей России. Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия и новых трудовых свершений. — обратился с поздравлениями Борис Дубровский.

Сейчас «Маяк» — одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом». Он работает на выполнение важного государственного оборонного заказа.