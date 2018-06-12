/ Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса

На связь вышел космонавт Олег Артемьев.

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Необычное поздравление получили россияне с Международной космической станции. В День России сегодня, 12 июня, видеообращение записал космонавт Олег Артемьев. Он еще раз обратил внимание на то, что ракетно-космическая промышленность — неотъемлемая часть России.

12 июня мы все отмечаем один из самых главных государственных праздников, объединяющих всех нас в единую нацию, предающую всем чувство гордости и ответственности за нашу родину — это День России. Мы все знаем, что наша ракетно-космическая промышленность — неотъемлемая часть России, ее прошлого, настоящего и будущего. Россия сегодня считается одной из мощнейших космических держав. Мы гордимся нашей историей, делами наших великих предшественников. — заявил Олег Артемьев.

Космонавт пожелал неизменного чувства гордости за страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей родины.