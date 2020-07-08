С новосельем и днём рождения девочек-тройняшек поздравил челябинскую семью Алексей Текслер

Губернатор побывал в гостях у четы Гатаевых.

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В гостях провёл день семьи, любви и верности губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона получил приглашение от семьи Гатаевых из Челябинска, у которых 8 июля в этом году — особенный день. Именно сегодня празднуют день рождения девочки-троиняшки и именно 8 июля Гатаевы отмечают новоселье.



Супружеская пара Гатаевых встречается с губернатором не в первый раз. В феврале они были на приёме, где и рассказали о своей проблеме. После рождения девочек Карины, Аделины и Ангелины семья подала документы на новое жильё, но процесс выдачи сильно затянулся. В получении квартиру помог Алексей Текслер. Как рассказала мама тройняшек Эливира Гатаева именно после вмешательства главы региона семья обзавелась новым жильём

«После того как на прием сходили все начало быстро происходить. Буквально через два месяца. Для нас это действительно быстро. Потому что квартиру мы ждали больше 5 лет»,— отметила мама тройняшек Эльвира Гатаева.

В новую «двушку» площадью 57 квадратных метров семья переехала около 2 недель назад. Сейчас у тройняшек появилась своя комната, о которой девочки всегда мечтали. После встречи с Гатаевыми Алексей Текслер отметил, что поддержка семей — один из приоритетов для правительства области.

«Сегодня порядка 14 различных выплат существует для подобных семей. На общую сумму 5,2 миллиарда рублей в год. И это только региональный бюджет. Плюс к этому есть еще и порядка 10 федеральных мер поддержки»,— сказал губернатор.

Отметим, что с днём семьи, любви и верности Алексей Текслер поздравил и всех жителей области. На своей страничке в «Инстагарме» глава региона обратился к южноуральцам и прикрепил фотографии своих родителей, которые живут вместе больше 50 лет. Главным секретом семейного счастья губернатор назвал способность переживать все события вместе.