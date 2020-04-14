Коронавирус обнаружен у 30 сотрудников Большого театра

На выходных там прошёл концерт «Мы вместе».

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Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом. Они были отстранены от работы над концертом «Мы вместе» после выявления у них заболевания, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.



«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — цитирует РБК представителя театра.

По данным директора Большого театра Владимира Урина, Covid-19 был обнаружен у 34 сотрудников. Они отстранены от работы и направлены на карантин. Их повторное тестирование пройдет во вторник или среду. Отметим, что в организации концерта «Мы вместе» задействовано несколько сотен человек, все они сдали тест за несколько дней до мероприятия.

«Мы вместе» — концерт, который прошёл в эфире телеканала «Россия 1» в эту субботу, 11 апреля. На сцене «Большого» перед пустым залом выступили Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, и другие деятели искусства. Они выразили благодарность российским врачам, волонтерам и всем, кто должен выходить на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась.