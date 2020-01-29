На пикет выйдут сотрудники скорой помощи Сатки

Прокуратура проводит проверку.

Послушать 00:00

В Сатке сотрудники скорой медицинской помощи решили выйти на пикет. Их не устраивают условия работы и зарплата. Запрос согласовали в администрации, мероприятие запланировано на 5 февраля.

Отметим, что это уже не первый случай, когда медработники высказывают свое недовольство. Ранее в город несколько раз выезжала комиссия регионального Минздрава.

«28 января Министр Здравоохранения Юрий Семенов был на станции скорой помощи. Осмотрел условия труда: сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также он пообщался с сотрудниками, были даны разъяснения по всем вопросам. Снижение зарплат не подтверждается.

Прокурор области поручил провести проверку соблюдения трудовых прав работников.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона.