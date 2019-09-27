Досрочно распрощаются с аутсорсером, который чуть не сорвал работу «скорой» в Копейске

На этой неделе водители станции не обнаружили средств на топливных карточках.

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Станция скорой медицинской помощи в Копейске в рамках контракта сотрудничала с компанией «Феникс-Менеджмент». Организация должна была обеспечивать бесперебойную работу транспорта: содержать «кареты» в работоспособном состоянии, заправлять их, нанимать и выплачивать заработную плату водителям. Но в один момент все пошло под откос.

Так, 24 сентября, водители, вышедшие в смену, обнаружили, что на топливных карточках отсутствуют средства. Выяснилось, что их не пополнили в «Феникс-Менеджмент».

«Сами не поняли, на топливных картах двое суток не было средств. Выходит главный механик, достает наличные деньги свои и дает нам по 1000 рублей, чтобы мы заправлялись и ездили. Так не должно быть, я считаю, и многие так считают», — возмущается Дмитрий Казанцев, водитель скорой помощи.

По словам водителей, подобная ситуация происходит уже во второй раз. По условиям контракта, скорая помощь Копейска должна ежедневно от «Феникс-Менеджмент» получать заявленное количество исправных заправленных машин с водителями для обеспечения бесперебойной работы службы.

«Когда водители остались без средств на бензин, мы связались с руководителем аутсорсера. Нас заверили, что автомобили будут заправлены. Сами по себе эти перебои досадны, не должно быть даже намеков на их существование», — рассказал Александр Осипов, главный врач Станции скорой помощи Копейска.

Но пожаловались водители не только на отсутствие денег на заправку машин. Как оказалось, недобросовестно подошел «Феникс-Менеджмент» и к выплатам заработных плат: водителям обещали больший заработок при трудоустройстве, а сами выплаты неоднократно задерживали.

В ситуацию пришлось вмешаться минздраву.

«Принято решение об отказе от аутсорсинга в организации работы скорой помощи в Копейске. Главным врачом станции скорой помощи направлено уведомление о расторжении контракта с компанией „Феникс-Менеджмент“, которая обеспечивает работу скорой медицинской помощи в Копейске», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В настоящее время в копейской скорой помощи налаживают бесперебойную работу: водители будут приняты в штат, а машины подготовлены к выездам. На линии сегодня работает 12 бригад.