Сотрудники соцзащиты приняли больше 40 тысяч звонков на горячую линию

Из них около 40 процентов — заявки на оказание помощи пожилым южноуральцам.

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С конца марта в Челябинской области работает горячая линия системы соцзащиты населения. Именно туда могут обращаться жители с заявками на доставку продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости, оказание конкретной помощи пожилым одиноким южноуральцам старше 65 лет. Эти услуги предоставляются бесплатно.

Уже выполнено более 99 процентов от общего числа заявок. По статистике, чаще всего звонки поступали из Челябинска и Магнитогорска.

«Отрадно, что нам стали активно помогать волонтеры, они выполнили 479 заявок граждан старшего поколения на доставку продуктов. Активно идет набор в отряд добровольцев, свои анкеты уже заполнили 450 человек. Набор волонтеров был объявлен 3 апреля и продолжается в настоящее время», — отметила Ирина Буторина, министр соцотношений Челябинской области.

Также особую роль играет и оперативное предоставление достоверной информации о мерах социальной поддержки, оказании различных видов государственной социальной помощи и социального обслуживания населения.

Особенно активно в период самоизоляции южноуральцы используют общение через сеть. Только с начала месяца через социальные сети министерства поступило 665 обращений. Большинство запросов касается введения на территории Челябинской области новых мер социальной поддержки.

Напомним, что обратиться на горячую линию министерства социальных отношений Челябинской области можно по номеру: 8-912-806-84-96.