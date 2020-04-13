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«Сейчас полностью подготовлена технология приема заявлений. Учитывая режим самоизоляции, гражданам никуда ходить не нужно, чтобы написать заявление, достаточно заполнить форму он-лайн», — рассказала «Первому областному» министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Чтобы получить материальную помощь от минсоца нужно заполнить специальную форму (тут ссылка). В случае затруднения с заполнением необходимо обратиться за поддержкой по телефонам горячей линии: 8 800 200 6332 и 7 912 806 8496.
Напомним, благотворительный счёт для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации