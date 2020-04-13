Больше чем на миллион рублей за выходные пополнился благотворительный счёт минсоца

Он был создан для оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса.

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«Сейчас полностью подготовлена технология приема заявлений. Учитывая режим самоизоляции, гражданам никуда ходить не нужно, чтобы написать заявление, достаточно заполнить форму он-лайн»,

— рассказала «Первому областному» министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

из-за

За выходные на благотворительный счёт Министерства социальных отношений Челябинской области, который был создан для оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, поступило более миллиона рублей. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в ведомстве.Чтобы получить материальную помощь от минсоца нужно заполнить специальную форму (тут ссылка). В случае затруднения с заполнением необходимо обратиться за поддержкой по телефонам горячей линии: 8 800 200 6332 и 7 912 806 8496.Напомним, благотворительный счёт для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуациикоронавируса, был открыт на прошлой неделе. Его оператором выступила организация «Союз женщин Челябинской области», а инициатором создания стал губернатор Алексей Текслер.