Сотрудники соцучреждений, работающие по две недели, получат дополнительные федеральные выплаты

Кроме того, им будет начислена региональная надбавка.

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В Челябинской области социальные учреждения постоянного пребывания работают в режиме превентивной изоляции. Это значит, что сотрудники заступают на двухнедельную смену и проживают на территории учреждения вместе с подопечными. Перед тем, как выйти на работу, сотрудники обязательно проходят анализ. Для проживания им обеспечены все необходимые условия.

«По решению губернатора, те сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату в размере 17 тысяч рублей. Был сделан специальный расчет, за смену получается такая сумма. Средства уже ушли в учреждения, скоро будут совершены выплаты. Сейчас мы ожидаем федеральные нормативные акты, президент озвучил, что также будет федеральная стимулирующая выплата, для сотрудников, которые находятся вместе с подопечными в режиме превентивной самоизоляции, а также поддержка для граждан, которые на сопровождаемое проживание приняли либо граждан старшего поколения, либо детей из таких учреждений», — отмечает министр социальных отношений Ирина Буторина.

Размер федеральных выплат будет варьироваться в зависимости от группы должностей, а также с учетом того, есть ли в учреждении зафиксированные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент работает вторая смена, она закончится 22 мая. Если к тому моменту режим самоизоляции будет продлен, сотрудники и учреждения готовы приступить к третьей и четвертой сменам.