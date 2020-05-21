Отец, оформивший на себя выплаты на детей, вышел на связь с детским омбудсменом

По его словам, деньги он передаст своей супруге.

Послушать 00:00

Дело об отце, который оформил выплаты в размере 10 тысяч рублей на двоих детей, проживающих отдельно, приняло новый оборот. Мужчина сам связался с уполномоченным по правам ребенка Челябинской области Евгенией Майоровой, чтобы объяснить свою точку зрения.

«Мы сегодня пообщались с отцом. У него своя точка зрения на данную ситуацию. Но мы пришли к выводу, что подобные действия нужно согласовывать и что средства будут им переданы бывшей супруге и доведены до детей. В дальнейшем, мы все обсудили», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Евгения Майорова.

В данной ситуации конфликт разрешился мирно, однако не стоит забывать, что подобное может произойти и в другой семье.

«Хорошо, что эта ситуация решилась, но она может быть не единственной, поэтому обращение, о котором я говорила, я направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, что к детскому омбудсмену обратилась мать, пожелавшая получить выплаты на двоих детей, которых она растит одна. Но оказалось, что ее бывший муж, успел оформить помощь на свое имя. Испугавшись, что детям эти средства не будут переданы, она обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка.