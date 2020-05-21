Неплательщик алиментов оформил два пособия по 10 тысяч рублей на детей за спиной у экс-супруги

Несовершеннолетние проживают только с матерью, а деньги получит отец.

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В Челябинске из-за единоразовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трех до шестнадцати лет разгорелся настоящий скандал. Мать двоих детей, воспитывающая их на собственные средства, решила обратиться в ПФР, чтобы уточнить, на какие новые меры поддержки она может рассчитывать. Но в ведомстве ей сообщили, что документы на получение разовой выплаты на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей, уже оформил отец ее детей.

Поскольку со своим супругом челябинка в разводе и не получает от него выплаты на детей, женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка Челябинской области Евгении Майоровой.

«Пока у нас нет готового механизма по решению данного вопроса. Возможно, выплачивать средства нужно только после документального подтверждения, что дети проживают с родителем, который обратился за выплатой. Но это противоречит самой идее о том, что выплата должна быть оформлена и получена быстро, без дополнительных документов. Может быть, стоит рассмотреть вариант подачи заявления сразу от двух родителей, чтобы было подтверждение и от отца, и от матери. Сегодня мы подготовим обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы постараться урегулировать данный вопрос», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Евгения Майорова.

Напомним, чтобы получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трех до шестнадцати лет, достаточно заполнить форму заявления на портале «Госуслуги», либо обратиться в отделение Пенсионного фонда России.