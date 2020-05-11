Сотрудники социальных учреждений получат федеральные выплаты

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания.

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Сегодня, 11 мая, во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин сообщил о том, что сотрудникам социальных учреждений, врачам, работающих в них, а также другим категориям работников будет установлена федеральная выплата.

«Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат»,— сказал президент.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. А если они непосредственно оказывают помощь инфицированным коронавирусом — то 60 тысяч рублей.

Кроме того, по 25 тысяч рублей получат социальные и педагогические работники, а также работники среднего медицинского и административного персонала. А если они работают с заболевшими людьми — то 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей.