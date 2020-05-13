С начала апреля в Челябинской области зарегистрировано более 43 тысяч безработных

Все люди, потерявшие работу, имеют право получить господдержку.

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Сегодня, 13 мая, состоялся брифинг замгубернатора Челябинской области Егора Ковальчука, посвященного поддержки экономики в регионе. На нем были приведены последние данные о состоянии безработицы и сколько человек уже получили региональную выплату.

«С начала апреля численность зарегистрированных безработных достигла 43,5 тысяч человек. А уровень регистрируемой безработицы составил 2,3. Хочу отметить, что все люди, потерявшие работу, в том числе и самозанятые, а также индивидуальные предприниматели имеют возможность получить поддержку в размере 15 тысяч рублей, что выше федеральной меры поддержки», — заявил Егор Ковальчук.

Он отметил, что данное пособие получило уже 7 тысяч 700 человек, и эта работа продолжается в активном режиме.

Напомним, что с начала апреля была назначена единовременная компенсационная выплата для безработных в размере 15 тысяч рублей. Пособие смогут оформить все официально признанные безработные. Исключение — уволенные за нарушение трудовой дисциплины работники и люди, которые в 2020 году трудились менее 60 дней.