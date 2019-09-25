Бунт подавлен: минздрав вернулся из саткинской «скорой»

Министерские чиновники лично проверили условия труда и зарплаты медиков.

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Рабочая группа миздрава, которая должна была уладить конфликт между работниками и руководством станции скорой помощи в Сатке, вернулась с отчетом. Напомним, водители и фельдшеры медучреждения жаловались на низкие зарплаты, отсутствие спецодежды и тяжелые условия труда. Сотрудники министерства здравоохранения отправились в Саткинский район, чтобы еще раз разъяснить новую систему начисления заработной платы медперсоналу.

«Представители регионального минздрава оценили заработную плату за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года. Снижения уровня заработной платы не установлено, она полностью соответствует фактически отработанному времени. При этом отмечено снижение нагрузки из-за доукомплектованности штата за рассматриваемый период времени. Вместе с тем начисление заработной платы сотрудникам производится в соответствии с трудовым договором и законодательством», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, представители министерства попытались разобраться и в других жалобах. Так, к примеру, ряд сотрудников был возмущен отсутствием новой летней униформы. В ходе проверки, представители минздрава ознакомились с договорами на поставку спецодежды в учреждение. Выяснилось, что вопрос был поднят одним работником, который не получил компенсацию на покупку одежды за собственный счет.

«1 фельдшер приобрела одежду за свой счет, потому что предлагаемая форма не подошла по размеру. При этом сотрудница не обратилась к руководству организации за материальной компенсацией. Она сможет это сделать в любое время», — разъяснили в минздраве.

Кроме того, в ходе рабочей встречи сотрудники министерства здравоохранения Челябинской области проверили укладки для оказания первой медицинской помощи. Выяснилось, что они укомплектованы в соответствии с утвержденным порядком, а в ходе беседы с медиками это вопрос даже не был поднят.

Руководство станции также представило документы, что работники «скорой» все-таки проходят регулярные медосмотры, в этом году он завершится в конце ноября.