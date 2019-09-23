Минздрав направит в Сатку рабочую группу для урегулирования конфликта в «скорой»

Водители и врачи устроили бунт по поводу низких зарплат и нечеловеческих условий труда.

Послушать 00:00

Каждому по нагрузке: сотрудники скорой помощи в Сатке объявили «Итальянскую забастовку». Водители и фельдшеры выразили недовольство заработными платами, отсутствием новой спецодежды и нечеловеческими условиями труда. Все свои претензии они рассказали журналистом местных и областных СМИ, а также в письменной форме главному врачу станции. Под коллективным письмом свои подписи оставили порядка 40-ка человек. В решение вопросы вмешался областной минздрав.

«В медицинской организации ежегодно закупают спецодежду для работников, это могут подтвердить бухгалтерские документы. Также администрация больницы предоставила документы, подтверждающие прохождение регулярного медицинского осмотра сотрудников станции скорой помощи, на отсутствие которого медики жаловались журналистам», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В минздраве приняли решение: направить в Сатку рабочую группу для урегулирования конфликта. Специалисты министерства также разъяснят сотрудникам станции скорой помощи все произошедшие изменения в части начислений заработной платы.

Напомним, конфликт из-за зарплаты врачей возникал не только в Сатке. Массовые заявления на увольнение написали сотрудники «скорой» в селе Октябрьское.

«В итоге между работниками некоторых учреждений здравоохранения и их руководителями возникло недопонимание. Главный врач Районной больницы села Октябрьское принял меры по урегулированию конфликта и провел переговоры с сотрудниками, по результатам которых, один человек уволился. На его место уже пришел новый сотрудник», — сообщили в минздраве.

В ходе разбора обоих случаев в министерстве здравоохранения пришли к выводу: медработники получают зарплату в соответствии с нагрузкой. Кроме того, в отдельных случаях были обнаружены факты начисления необоснованно больших премия в прошедшем году.

«В конце прошлого года на итоговой пресс-конференции региональный минздрав анонсировал грядущие изменения в структуре заработной платы медработников. С начала 2019 года у медиков Челябинской области изменилась структура начисления заработной платы, увеличилась окладная часть, и уменьшились стимулирующие выплаты. Общая сумма начислений осталась прежней», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Это было сделано с целью возможности гарантировать более высокие оклады для медицинских работников.