Сайт «Первый областной» занял второе место по цитируемости среди областных СМИ

Учитывались интернет-издания, радио, телевидение.

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Компания «Медиалогия», которая разработала автоматическую систему мониторинга и анализа средств массовой информации и социальных медиа, подвела итог первого квартала 2020 года (с 1 января по 31 марта). Сайт «Первый областной» вошел в топ-20 СМИ Челябинской области по цитируемости.

«„Медиалогия“ автоматически обрабатывает 500 тысяч сообщений СМИ и 100 миллионов сообщений соцмедиа в сутки, чтобы каждое утро сотрудники пресс-служб получали мониторинг в 2 клика»,— сообщается о компании «Медиалогия».

Для каждого региона страны имеется свой топ-20 самых цитируемых медиа области. И согласно рейтингу, предоставленным компанией, в первом квартале текущего года сайт «Первый областной» медиахолдинга ОТВ занял вторую строчку в данном топе среди южноуральских СМИ. Этот показатель неизменен на протяжении уже долгого времени. Наш индекс цитирования на данный момент составляет 36,92.

Лидирующую строчку занял портал 74.ru, а замкнул тройку лидеров сайт «Челябинск Сегодня».

Отмечается, что продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.