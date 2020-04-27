«Наше утро» возвращается в эфиры телеканала ОТВ с самоизоляции

Начать день вновь можно с любимыми ведущими.

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После нескольких недель самоизоляции программа «Наше утро» возобновляет свою работу. Новые выпуски можно будет увидеть в эфире телеканала ОТВ каждое утро. У телезрителей появится возможность встретить новый день с любимыми ведущими.



«„Наше утро“ возвращается в эфир. Показываем, чем можно заняться на самоизоляции, обсуждаем, что происходит в городе, стране и мире. Показываем то, что только появляется в интернете, показываем в прямом эфире. Смотрите программу „Наше утро“ под девизом: „Будем жить!“», — сообщают создатели программы.

Присоединиться к просмотру можно каждое утро в будние дни с 8 до 9 утра на телеканале ОТВ или в социальных сетях.