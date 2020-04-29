Сотрудники полиции и Роспотребнадзора контролируют соблюдение предписаний в Златоусте

В городе работает передвижной пункт полиции.

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В Златоусте все силы положены на контроль за соблюдением режима самоизоляции. Важно, чтобы жители города, получившие постановление от Роспотребнадзора, оставались дома на протяжении двух недель. Проверку граждан осуществляют сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

«В Златоусте сотрудниками полиции при взаимодействии с коллегами из территориального отдела управления Роспотребнадзора проводятся мероприятия направленные на проверку соблюдения гражданами режима повышенной готовности. В городе организована работа передвижного пункта полиции. Сотрудники органов внутренних дел для более оперативной работы оснащены планшетными компьютерами с доступами к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней. В ежедневном режиме осуществляется оповещение жителей и гостей города через громкоговорящее устройство в служебном автомобиле, о необходимости соблюдать режим самоизоляции», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Кроме того, сотрудниками областного управления ГИБДД организовано мероприятие «Тоннель» на одной из центральных улиц города. Во время его проведения проверяют соблюдение лицами предписаний, а также правил профилактики во время режима повышенной готовности.