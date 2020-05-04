Ограничительные меры в России могут продлить до июня

Так может произойти в том случае, если граждане будут нарушать режим самоизоляции.

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Если россияне будут нарушать режим самоизоляции в праздничные дни, то действие ограничительных мер может быть продлено до июня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если мы сегодня начнём нарушать режим самоизоляции, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать меры, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят»,— сообщила Анна Попова.

Но при этом добавила, что на сегодняшний день возможное снятие ограничений 12 мая «только надежда».

Напомним, 2 и 3 мая в России заразилось наибольшее количество граждан за всё время пандемии коронавируса. Эксперты связывают это не только с тем, что в стране возросло количество тестов, но и с нарушением режима самоизоляции. Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что в России необходимо ужесточать как ограничительные меры, так и наказание за их нарушение.

По данным на 3 мая, в России болеют коронавирусом 134 687 человек. 16 639 выздоровели, 1280 инфицированных скончались. Всего проведено более 4 миллионов тестов.