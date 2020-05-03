Мастера из Златоуста изготовили медаль «сопротивления корона-кризису»

Награда стала частью наборов «Для самоизоляции» и «НЕПрикосновенный запас».

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Мастера из Челябинской области изготовили медаль для участников «сопротивления корона-кризису». Награда стала частью наборов, которые по задумке авторов сделаны в знак внимания и поддержки близких. Авторами идеи стали мастера златоустовской компании «Арт-грани».

Сама медаль покрыта золотом 999 пробы, а её диаметр — 60 миллиметров. На аверсе изображены Георгий Победоносец и надпись «Участнику сопротивления корона-кризису». На реверсе выгравирован герб Российской Федерации. Медаль входит в два набора — «Для самоизоляции» и «НЕПрикосновенный запас». Первый сделан для тех, кто находится на самоизоляции и хочет разнообразить время творчеством и умственной нагрузкой. Второй комплект, по словам авторов, пригодится тем, кто хочет поддержать свои силы и иммунитет. Как отметил основатель и генеральный директор компании «Арт-Грани» Владимир Васюхин, подарки должны поднять настроение и внести оптимизм в будущее.

«Главной деталью каждого набора является медаль „Участнику сопротивления корона-кризису“. Мы всей страной по-своему противостоим ему. Кто-то на самоизоляции — защищается от вируса, кто-то работает из дома — на благо экономики и своего предприятия, врачи стоят „на первой линии обороны“, сохраняя жизни тысяч людей. Поэтому мы все можем носить гордое звание участника сопротивления корона-кризису!»— поделился с «Первым областным» Владимир Васюхин.

Отметим, что златоустовские мастера также изготовили две медали в знак благодарности за профессионализм и самоотверженность врачей. На аверсе одной медали выгравирована надпись «Доктор с большой буквы», «Первая линия обороны COVID-19» и изображение прописной буквы «Д». На аверсе другой медали изображена надпись «Спасибо, доктор!» и «Первая линия обороны COVID-19». Реверс медалей предназначен для гравировки персональных надписей.