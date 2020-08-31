Из полугодовой командировки в Дагестан на Южный Урал вернулся сводный отряд полицейских

Их лично встречал начальник ГУ МВД России по Челябинской области.

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Ровно 180 дней сводный отряд полицейских Челябинской области обеспечивал охрану общественного порядка и безопасности в Республике Дагестан. После полугода отсутствия дома они вернулись в родной край.

На железнодорожном вокзале состоялась торжественная церемония встречи сводного отряда, на которой лично присутствовали начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, руководители служб и подразделений областного полицейского Главка, территориальных органов МВД региона, и, конечно же, родные и близкие, с нетерпением ждавшие все эти полгода убывших в командировку полицейских.

«Начальник регионального ГУ МВД Андрей Сергеев, поблагодарив личный состав за службу, подчеркнул, что все поставленные командованием Северо-Кавказского региона, Министерством внутренних дел Российской Федерации служебно-боевые задачи успешно выполнены. Необходимо отдельно отметить, что за время командировки в Республике Дагестан сотрудники челябинской полиции неоднократно поощрялись за образцовое исполнение служебных обязанностей и профессионализм», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также по итогам командировки, командир сводного отряда был награжден почетной грамотой, шестерым полицейским была объявлена благодарность, а абсолютно весь командировочный состав был поощрен денежной премией.

Сейчас сводный отряд проходит реабилитацию и ушел на заслуженный отпуск. После этого все полицейские продолжат службу в своих подразделениях.