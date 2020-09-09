Сотрудники Минздрава Челябинской области поставили прививки от гриппа

Возможность бесплатной вакцинации есть у каждого жителя региона.

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Сотрудники Министерства здравоохранения Челябинской области вакцинировались от гриппа. В числе тех, кому сегодня, 9 сентября, поставили прививку, был и министр Юрий Семёнов. О прошедшей вакцинации «Первому областному» сообщили представители ведомства.



«В период пандемии на это нужно обратить особое внимание. В этом году есть вероятность сочетания заболеваний и гриппом, и коронавирусом. Необходимо понимать: чем больше жителей Челябинской области вакцинируется, тем медицине региона будет легче и проще справляться со всеми сезонными болезнями»,— рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Отметим, что южноуральцы смогут поставить прививку от гриппа совершенно бесплатно. Сделать это можно в торговых центрах Челябинской области. Так, в субботу, 11 сентября, возможность вакцинироваться появится у жителей Октябрьского района. Для этого необходимо прийти в ТРК «Октябрь» с 13:00 до 15:00.

«12 сентября: Челябинск, ТРК „Алмаз“, „Леруа Мерлен“: 9:00 — 15:00, Центральный Вход: 10:00 — 15:00. ТРК „Космос“, 10:00 — 14:00. Златоуст, ТРК „Тарелка“, 11:00 — 14:00. 13 сентября: Челябинск, ТРК „Алмаз“, 10:00 — 15:00. Бреды, рынок, 11:00-14:00. 16 сентября: Чебаркуль, ТС „Магазин Монетка“, 10:00-15:00»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что при желании поставить прививку от гриппа необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцину будут ставить только совершеннолетним южноуральцам, а перед процедурой всех желающих осмотрят специалисты.