Коронавирус подтвердился ещё у 138 южноуральцев

Три человека с COVUD-19 скончались.

Послушать 00:00

Еще у 138 южноуральцев, по официальным данным оперативного штаба, подтвердился коронавирус. Согласно статистике Министерства здравоохранения Челябинской области, число заболевших COVID-19 в регионе составляет 8403 человека. 3168 из них продолжают лечение.



«За прошедшие сутки выписан 131 человек. Всего 5028 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки умерло три человека с коронавирусом. У всех он был в качестве сопутствующего заболевания. Самому молодому пациенту было 50 лет, самому возрастному — 79.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет, гнойный менингит, септицемия, ковид сопутствующий — пациентка, 54 года, сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 50 лет»,— добавили в Минздраве.

Напомним, до 12 июля в регионе действует режим повышенной готовности. Также сохраняется обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. По всем вопросам о коронавирусе в регионе работает горячая линия Минздрава. На неё можно обратиться по телефону: 8 (351) 240-15-16.