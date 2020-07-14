На Тургояке и Увильдах во время шторма спасатели вытащили из воды десятки людей

Там был сильный ветер.

Послушать 00:00

В прошедшие выходные в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах области были грозы, дожди, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом сохранялась жара — до +36 градусов тепла.

И многие, конечно, решили отдыхать на местных озерах. Поэтому 11 июля, в рамках обеспечения безопасности спортсменов на тренировке по плаванью в открытой воде, спасатели Миасского и Мобильного отряда, а также добровольцы Челябинского регионального отделения «Россоюзспа», провели патрулирование на озере Тургояк.

«Когда непогода настигла Тургояк, отдыхающих на матрасах стало уносить от берега и переворачивать их вместе с людьми. Спасатели на катере транспортировали 9 человек, оказавшихся в воде на середине озера», — сообщили в спасательно-поисковом отряде Челябинской области.

Также не обошел шторм и озеро Увильды, где тоже было полно отдыхающих. Но ветер там доставил больше хлопот на берегу — повалились деревья на палаточный город и автомобили. Также улетело с десяток надувных матрасов, которые помогли собрать спасатели Мобильного отряда в ходе своего рейда по озеру.

Отмечается, что на обоих водоемах в результате штормового ветра никто не пострадал и никому не потребовалась медицинская помощь. Но важно быть внимательнее. Купаться следует только на оборудованных пляжах. И если вы попали в беду, следует обратиться к спасателям по номеру 112.