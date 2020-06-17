Пищат, но лезут: челябинцы продолжают купаться в запрещенных местах

Спасатели рассказали, на что идут горожане, чтобы отдохнуть у воды.

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О том, как работают пляжи Челябинска в условиях закрытого купального сезона рассказали специалисты. Так, несмотря на ограничения и работу официальных мест для купания жители города всё равно пытаются пробраться на стихийные точки.



Для того, чтобы поход на пляж не обернулся трагедией в Челябинске работают спасатели. Однако, как отметил, старший инспектор ГИМС Юрий Чернов, некоторые из жителей города всё равно предпочитают стихийный отдых. Для попадания на неофициальные пляжи челябинцы пользуются различными методами.

«Менталитет нашего народа такой, что так проще, через забор лезут. У нас на так называемом „Путинском“ пляже береговая территория закрыта, но лезут через заборы, детей проталкивают через щели, сами перелезают. Было ЧП у нас, перелазил через забор упал, значит, сломал ногу»,— рассказал Юрий Чернов.

Специалист отметил, что люди нарушают правила безопасности и на официальных точках. Очень часто отдыхающие заплывают за буйки. Эксперт отметил, что данная идея может привести к плачевному итогу.

«Иной раз надеются на то, что у них сил хватит, а бывает такое, что возрастной спазм сердечной мышцы и всё, человек тонет. ЧП произошло практически на Шершневском водохранилище, втроём они пытались переплыть на тот берег, двоих мы подобрали, а один утонул»,— поделился старший инспектор ГИМС Юрий Чернов.

Для организации безопасного отдыха в Челябинске впервые была создана «Поисково-спасательная служба на водных объектах». Всего в учреждении работает более ста человек. Отметим, что сейчас в городе оборудованы три муниципальных пляжа, на Первом озере, на Смолино и на Шершнях. Они обустроены не только с точки зрения безопасности, но и с учётом благоприятной среды.

«Впервые организованы зоны для отдыха, отсыпан белоснежный песок, установлены теневые навесы, мобильные туалеты, мусорки. Также подумали о том что должна быть доступная среда для людей с ограниченными возможностями, оснастили пляжи пандусами и сходнями в воду для того, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность спускаться в воду»,— отметил заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

Отметим, что специалисты «Поисково-спасательной службы на водных объектах» работают на всех 12 разрешенных местах для купания. Там расположены стационарные посты для спасателей-матросов. С них они следят за безопасным отдыхом жителей Челябинска.