Крайние сроки по подготовке к купальному сезону озвучил Алексей Текслер

Губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить безопасность людей на воде.

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Купальный сезон в Челябинской области готовятся открыть с 15 июня. Об этом заявил в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов глава региона Алексей Текслер. Он поручил руководителям обеспечить безопасность людей во время отдыха на воде.

По словам губернатора, из 115 официальных пляжей к открытию готовы только 53%. Однако это не мешает южноуральцам купаться, — способствует жаркая погода.

«Коллеги необходимо привести пляжи в порядок с соблюдением всех требований безопасности: организовать спасательные посты, обеспечить иные штатные меры. Срок — не позднее 15 июня этого года. Министерство общественной безопасности прошу взять вопрос на особый контроль», — подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что с 15 июня начнут работать здравницы, имеющие медицинскую лицензию. С 1 июля будут сняты ограничения для остальных мест отдыха.