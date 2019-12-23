Сотрудники ГУФСИН отметят Новый год переездом

Новый дом построили в экологически чистом районе.

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Первый камень в фундамент нового дома для работников исправительной системы заложили еще летом 2018 года. Более 3 000 квадратных метров жилья сегодня готово встречать новоселов. Это одноподъездный девятиэтажный дом в Рощино на 27 однокомнатных, 9 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартиры.

«Для строительства дома выбран экологически чистый район, в непосредственной близости от природного памятника регионального значения — Ужовского бора», — рассказал начальник отдела капитального ремонта и строительства ГУФСИН области Вячеслав Леонов.

Квартиры полностью готовы к встрече новоселок: балконы остеклены, в кухнях установлены электрические плиты, а ванные комнаты и туалеты сантехникой. Отдельное внимание строители уделили звукоизоляции и теплу в помещениях.

«Использовались наружные трёхслойные стеновые панели с энергоэффетивным утеплителем, что гарантирует жильцам тепло в квартирах. Впрочем, не только в квартирах, но и в подъезде. На первом этаже оборудован теплый пол», — отметил Вячеслав Леонов.

Здание построено с соблюдением всех норм пожарной безопасности. С этажа на этаж жителей будет возить скоростной лифт, а на входе встречать консьерж. Учли проектировщики и потребности маломобильных групп населения. В доме есть радиофикация и телевидение, установлен «умный» домофон, а ворота на въезде автоматические.

Во дворе перед домом высадили сибирские ели, оборудовали площадки для активного провождения времени жителей всех возрастов. У подъезда есть даже велопарковка. Для автомобилистов предусмотрели парковку на 60 мест, 6 из которых специализированы для маломобильных людей.

Ключи от квартир новоселы в погонах получат уже совсем скоро, а это значит, что Новый год будет у них связан с переездом и приятными бытовыми хлопотами.