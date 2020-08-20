В исправительной колонии Челябинска шьют до 7 000 футболок и шапок

Изготовлением трикотажа занимаются в центре трудовой адаптации ГУФСИН.

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До 7 000 футболок, джемперов и шапок шьют осужденные в Челябинской области. Участок по пошиву одежды работает на центре трудовой адаптации ИК-5 ГУФСИН региона. Всего пошивом одежды занимаются 11 осужденных.



«На этом участке работаю три года. Коллектив у нас сложился дружный, заказы выполняем качественно и в срок, потому что стремимся быстрее оказаться дома»,— рассказала «Первому областному» осужденная Алена Скопина.

В пресс-службе ведомства «Первому областному» рассказали, что заказчиками мастерской являются не только частные, но и государственные учреждения. К примеру, сейчас в ИК-5 шьют одежду для летнего отдыха..

«Несмотря на небольшое количество швей, за перевыполнение норм выработки бригада часто поощряется денежной премией, что является дополнительным стимулом повышать качество изделий», — рассказала начальник цеха лейтенант внутренней службы Гульнара Сафарова.

Кроме того, в центре трудовой адаптации осужденных ИК-5 изготавливают продукцию для нужд уголовно-исполнительной системы. В неё входят джемперы, футболки, майки, нательное бельё и шапки. На швейном производстве исправительного учреждения на работают более 400 человек.