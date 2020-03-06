Мебель премиум класса выпускают в колонии Магнитогорска

Так заключенные зарабатывают деньги на алименты и возмещения ущерба.

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В исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской области заключенные занимаются производством продуктов питания, ассортимент которых в последнее время был расширен. Кроме того, в учреждении запущено производство мебели премиум сегмента, а с недавних пор приступили и к выполнению заказов по благоустройству городской среды.

Развитие производства в колонии дало рабочие места почти 40-ка осужденным. Работая на благо общества, они получают заработную плату, которая идет на погашение алиментов детям, а также погашение задолженностей по искам на возмещение ущерба. Еще одним положительным моментом является влияние труда на дальнейшую адаптацию заключенных к жизни.

«Производственные возможности нового участка по производству рыбных полуфабрикатов под торговой маркой „Рыбацкие котлеты „Нежные““ позволяют производить до 20 тонн данного вида продукции. В цехе трудоустроены 15 осужденных, столько же человек в колонии будут изготавливать мебель премиум-сегмента», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Работают магнитогорские заключенные только с дорогими породами дерева, недешевыми обивочными материалами, качественной фурнитурой. В открытии этого производственного участка колонии оказал содействие местный предприниматель.

ИК-18 налаживает плодотворное сотрудничество с бизнес-сообществом, чтобы обеспечить осужденных работой.