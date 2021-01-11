Сотрудники ГИБДД сопровождают спецтехнику во время чистки трассы в Челябинской области

Ограничения для большегрузов на М-5 еще сохраняются

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В ГИБДД по Челябинской области сообщили, что ограничения на движение большегрузов по трассе М-5 «Урал» до сих пор сохраняются. Сотрудники инспекции сопровождают спецтранспорт, работающий на очистке дорожного полотна от снега, который не прекращает падать. Между Челябинском и Башкирией в настоящее время по трассе могут передвигаться только легковые автомобили и лишь некоторые грузовики. Большие же фуры с прицепами продолжают ждать улучшений в погодных условиях.

«Сотрудники областного Полка Госавтоинспекции продолжают нести службу на трассе М-5 от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуля в составе 46 экипажей, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, обильные снегопады обрушились на область в воскресенье, 10 января, и продолжаются до сих пор. Это создало трудности в том числе в движении транспорта по федеральным трассам на территории Челябинской области.

Для того чтобы избежать массовых аварий и заторов на междугородних дорогах, было решено ограничить на них движение большегрузного транспорта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.