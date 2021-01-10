На трассе М5 «Урал» ограничено движение большегрузов

Причина — сильный снегопад, о котором ранее предупреждали синоптики

ФКУ «Упрдор «Южный Урал» 10 января ввело ограничение движения фур на значительном протяжении федеральной автодороги М5 «Урал». Большегрузы должны встать на прикол на всем участке от границы Челябинской области и Республики Башкортостан до поворота с магистрали на Чебаркуль.



Причина ограничения — сильный снегопад, накрывший Челябинскую область, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. Пока ограничение введено только до полуночи (0:00 часов 11 января), но если непогода не утихнет, возможно продление распоряжения главной дорожной организации на федеральных трассах Южного Урала.

Добавим, по данным областного управления Госавтоинспекции, в горнозаводскую зону направлено 28 дополнительных экипажей спецроты областного полка ГИБДД. Они должны оказывать помощь автомобилистам и обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Напомним, метеорологи и областное министерство дорожного хозяйства и транспорта ранее предупреждали о сильном снегопаде, метелях и гололедице на дорогах региона. Прогноз уже сбылся и в самом Челябинске: столицу Южного Урала накрыло сильным снегопадом, на улицы для расчистки выведено 202 единицы техники.