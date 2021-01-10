ФКУ «Упрдор «Южный Урал» 10 января ввело ограничение движения фур на значительном протяжении федеральной автодороги М5 «Урал». Большегрузы должны встать на прикол на всем участке от границы Челябинской области и Республики Башкортостан до поворота с магистрали на Чебаркуль.
Причина ограничения — сильный снегопад, накрывший Челябинскую область, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. Пока ограничение введено только до полуночи (0:00 часов 11 января), но если непогода не утихнет, возможно продление распоряжения главной дорожной организации на федеральных трассах Южного Урала.
Добавим, по данным областного управления Госавтоинспекции, в горнозаводскую зону направлено 28 дополнительных экипажей спецроты областного полка ГИБДД. Они должны оказывать помощь автомобилистам и обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники.
Напомним, метеорологи и областное министерство дорожного хозяйства и транспорта ранее предупреждали о сильном снегопаде, метелях и гололедице на дорогах региона. Прогноз уже сбылся и в самом Челябинске: столицу Южного Урала накрыло сильным снегопадом, на улицы для расчистки выведено 202 единицы техники.