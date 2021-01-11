В Челябинской области продлили ограничение движения большегрузов по трассе М-5

Теперь ограничения действуют до 12:00 11 января

В Челябинской области из-за непогоды продлили ограничение движения большегрузов по трассе М-5 «Урал». Ограничения действуют от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуль. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада, местами метелями и гололедными явлениями, распорядительным актом ФКУ Упрдор „Южный Урал“ от 10.01.2021 № 137, на участке автодороги федерального значения М5 „Урал“ с 1548 по 1799 километр, то есть от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля, продлено ограничение движения большегрузного автотранспорта с 00:00 часов до 12:00 часов 11 января 2021 года»,— сообщили в ведомстве.

Накануне вечером на трассу было дополнительно выведено 28 экипажей Полка дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые не только следят за движением, обеспечивают работу снегоуборочной техники, но и оказывают необходимую помощь водителям.

Напомним, ранее ограничение движения большегрузов было введено до полуночи 11 января.

Отметим, в условиях непогоды в Пластовском районе накануне уже произошло смертельное ДТП. По данным областной Госавтоинспекции, водитель решил пойти на обгон, но не справился с управлением и врезался в попутно движущийся автомобиль. Подробнее об аварии можно узнать здесь.