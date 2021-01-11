Почти 1,5 тысячи машин чистят дороги и дворы в Челябинской области

Сводные данные за два дня были озвучены на оперативном совещании при губернаторе

Внезапно выпавший в большом количестве снег доставил много неудобств жителям, а также прибавил работы дорожникам и коммунальщикам. Обильные осадки обрушились на регион в воскресенье, 10 января. На борьбу с заснеженными дорогами вышли городские, региональные и федеральные службы.

По данным регионального Миндора, сегодня, 11 января, в регионе на расчистке дорог от снега были задействованы 1 360 единиц техники.

Сводные итоги прошедших дней были подведены на оперативном совещании при губернаторе Челябинской области.

«Вся зима еще впереди, возможно, будут еще более серьезные снегопады. Это, что называется, разведка боем, надо ее хорошо пройти и быть готовыми к любым изменениям, которые у нас могут происходить. Коллеги, по итогу той работы, которая проводилась вчера и проходит сегодня, прошу сделать все выводы. Если увидите где-то замечания, чтобы на будущее они были исправлены», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона заслушал доклады руководителей отраслевых министерств и ведомств, а также глав территорий о состоянии автомобильных дорог, уличных проездов и тротуаров в регионе. В ряде территорий Челябинской области за последние дни осадков выпало больше среднемесячной нормы. Тем не менее благодаря ответственной работе служб дороги регионального и федерального значения поддерживаются в проезжем состоянии. На дорогах областного значения перебоев за эти два дня зафиксировано не было. Временные ограничения коснулись только движения большегрузов на федеральной трассе М-5 «Урал».

Алексей Текслер также подчеркнул, что приоритетной является не только расчистка автомобильных дорог. Нельзя забывать о дворах, тротуарах и остановках в городах и районах города.

«Состояние тротуаров, остановок общественного транспорта обычно попадает под самую большую критику от населения. Прошу обратить особое внимание, сосредоточить на этом и дорожников, и управляющие компании в муниципалитетах», — указал присутствовавшим губернатор Челябинской области.

Сегодня на трассах областного значения работают 250 единиц техники, днем ранее — 10 января — со снегом боролись 218 машин.

В Челябинске содержание улично-дорожной сети обеспечивается в круглосуточном режиме. На этих работах задействованы 347 единиц техники и 320 рабочих. Из областного центра уже вывезли почти 45 тысяч тонн снега.

Работа подрядчиков регулярно проверяется. Так, только с 1 января было выдано 25 предписаний за ненадлежащую уборку снега.