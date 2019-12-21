Сотрудники ГИБДД просят водителей не парковаться у обочин

Автомобили мешают уборочной технике чистить город.

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Из-за непогоды на дорогах Челябинска сохраняется сложная ситуация. Чтобы не допускать ухудшения обстановки, в городе дежурят дополнительные экипажи ДПС, которые сопровождают снегоуборочную технику.

Автовладельцев просят не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части, даже в тех местах, где остановка разрешена, поскольку это мешает снегоуборочной технике полноценно чистить улицы.

«Сформированы 12 колонн снегоуборочной техники, которая производит уборку снега с проезжей части. При приближении колонн, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и пропускать снегоуборочную технику», — информирует сотрудник пресс-службы ГИБДД Челябинска Андрей Юрин.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, водителей также призывают, по возможности, воздержаться от поездок на личных автомобилях, и воспользоваться услугами общественного транспорта.