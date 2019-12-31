Злоупотребляющих «аварийкой» водителей предложили наказывать

О санкциях против нарушителей заговорил депутат Госдумы.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки на дорогах. К ним он отнёс водителей, злоупотребляющих «аварийкой», а также промоутеров, велосипедистов, и даже музыкантов. Соответствующее письмо было направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову, передают «РИА Новости».

Так, Виталий Милонов посетовал, что во многих крупных российских городах водители стали слишком часто пользоваться «аварийкой», оставляя машины там, где парковка запрещена, и спокойно отправляться по своим делам. При этом нередко машины паркуются таким способом и в два, и в три ряда, тем самым в несколько раз снижая пропускную способность дорог.

Также депутат отметил, что часто стали возникать случаи несанкционированного перекрытия дорог велосипедистами, блогерами, музыкантами, промоутерами и другими. Они могут спокойно перекрыть движение на определённое время ради съёмок или для других целей, и ничего им за это не будет.

Поэтому Виталий Милонов просит главу ГИБДД подумать о возможности наказания для виновников ограниченного движения.