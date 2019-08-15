Алексей Текслер представил нового управляющего Центрального банка по Челябинской области

Елена Федина возглавит отделение ЦБ региона.

Вчера, 14 августа, Алексей Текслер встретился с заместителем председателя Центрального банка России Русланом Вестеровским, а также с начальником его Уральского главного управления Рустэмом Мардановым. Во время совещания был представлен новый управляющий отделением организации по Челябинской области, которым стала Елена Федина, а также обсуждались перспективы развития банковской системы региона.

Одной из первоочередных задач, которую выделил глава региона в ходе отчета о состоянии области, стало улучшение экономических показателей и качества жизни южноуральцев.

«Для жителей области важна стабильность и порядок банковской системы, когда любой человек, обратившись в банк, может быть уверенным, что он свои средства получит и будет обеспечен качественным обслуживанием, и здесь мы решаем одну задачу и готовы сотрудничать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Важность развития в данной сфере отметила и Елена Федина, добавив, что на сегодняшний день в регионе организован контроль за деятельностью кредитных организаций, а также за рынком ценных бумаг.

«В Челябинской области осталось шесть самостоятельных банков, у всех есть универсальная лицензия. В целом, присутствует более 60 кредитных организаций. Одна из задач — увеличение доступности финансовых услуг, а также взаимодействие со всеми организациями области, которые их предоставляют. Кроме того, интерес ЦБ представляет макроэкономический блок — это важно при принятии решений по денежно-кредитной политике», — рассказала Елена Федина.

По словам Руслана Вестеровского на данный момент ЦБ изучает самочувствие малого и среднего бизнеса, а также оценивает уровень безработицы, доходов населения и количества новых рабочих мест, поскольку Челябинская область является одним из опорных объектов для анализа рынка труда по всей стране.